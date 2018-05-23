РИАМО – 23 мая. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что планируемое правительством снижение акцизов является положительным фактором, однако его явно недостаточно для уменьшения розничных цен на бензин.

В России из-за роста цен на бензин могут снизить акцизы с 1 июля. Таким образом, стоимость литра бензина должна упасть более чем на два рубля, дизельного топлива – на один рубль 70 копеек. По словам экспертов, из-за снижения акцизов бюджет может потерять во втором полугодии около 100 миллиардов рублей.

«Это верное решение, однако недостаточное для того, чтобы уменьшить розничные цены на бензин. Оптовые и биржевые цены выросли почти на 30%. Их абсолютное значение существенно превысило розничные цены, что делает невозможным работу в розничном бизнесе. Чтобы розница почувствовала снижение оптовых цен, оптовые цены должны снизиться минимум на 10%», – рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Аркуша.

По его словам, необходимо изменить правила биржевых ценовых индикаторов, потому что именно биржевые индикаторы служат ориентиром для оптовых цен.

«С нашей точки зрения, эти биржевые индикаторы формируются не совсем рыночным способом, поскольку производители и нефтяные компании имеют возможность управлять этими ценами за счет снижения объемов производства, снижения объема поставок на внутренний рынок. И вот именно на это надо обратить внимание регуляторам. Необходимо создать профицит предложения на бирже, тогда вниз пойдут биржевые индикаторы, а за ними и оптовые», – пояснил эксперт.

В апреле этого года цены на бензин в России начали резко расти и на данный момент, по данным Росстата, достигли, в среднем, 41 рубля 28 копеек за литр.

Ранее правительство России поручило Минфину РФ, Минэнерго РФ и ФАС России подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин.