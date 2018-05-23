РИАМО – 23 мая. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что планируемое правительством снижение акцизов является положительным фактором, однако его явно недостаточно для уменьшения розничных цен на бензин.
В России из-за роста цен на бензин могут снизить акцизы с 1 июля. Таким образом, стоимость литра бензина должна упасть более чем на два рубля, дизельного топлива – на один рубль 70 копеек. По словам экспертов, из-за снижения акцизов бюджет может потерять во втором полугодии около 100 миллиардов рублей.
«Это верное решение, однако недостаточное для того, чтобы уменьшить розничные цены на бензин. Оптовые и биржевые цены выросли почти на 30%. Их абсолютное значение существенно превысило розничные цены, что делает невозможным работу в розничном бизнесе. Чтобы розница почувствовала снижение оптовых цен, оптовые цены должны снизиться минимум на 10%», – рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Аркуша.
По его словам, необходимо изменить правила биржевых ценовых индикаторов, потому что именно биржевые индикаторы служат ориентиром для оптовых цен.
В апреле этого года цены на бензин в России начали резко расти и на данный момент, по данным Росстата, достигли, в среднем, 41 рубля 28 копеек за литр.
Ранее правительство России поручило Минфину РФ, Минэнерго РФ и ФАС России подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин.
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