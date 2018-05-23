РИАМО - 23 мая. С начала гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» в столице его площадки посетили уже около 1 миллиона человек, они купили 85 тонн рыбы и морепродуктов, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов.

«В столице продолжается «Рыбная неделя». В первые дни фестиваль посетили около миллиона человек. Они купили 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов. «Рыбная неделя» идет до 27 мая», - написал Собянин в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

К фестивалю «Рыбная неделя» присоединились сетевые торговые компании, в чиcле которых «Перекресток», «Билла», «Авоська», «АШАН», «Азбука вкуса» и другие – всего 1132 магазина. В фестивале также участвуют 19 столичных рынков – они подготовили порядка 200 предложений со сниженными ценами на рыбу и морепродукты

Во время фестиваля на рынках пройдет 55 дегустаций, а также мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, разделке свежей и замороженной рыбы.