РИАМО - 24 мая. В подмосковной Коломне 24 мая отпразднуют День славянской письменности и культуры, в городе выступит сводный хор Подмосковья численностью около тысячи человек, также девять хоров из Подмосковья примут участие в концерте на Красной площади в столице, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Во всех регионах России 24 мая состоится День славянской письменности и культуры. В российских городах пройдут фестивали народного искусства, литературно-фольклорные праздники, фестивали православной культуры, хоровые ассамблеи и другие мероприятия.

«В Московской области столицей праздника в пятый раз станет Коломна. Главной площадкой праздника будет сцена конькобежного центра «Коломна», на которой выступит сводный хор Московской области в составе одной тысячи человек: 38 хоровых коллективов из 21 муниципального образования региона. Всего в мероприятии примут участие более 3 тысяч человек», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В состав сводного хора войдут лучшие хоровые коллективы учащихся детских музыкальных и школ искусств, а также коллективы из культурно-досуговых учреждений Подмосковья. Помимо хоров, в программе примут участие творческие коллективы из городских округов Клин и Сергиев Посад и Воскресенского района.

В 2018 году темой праздничного концерта станет «Дружба славянских народов». Для участия в празднике приглашен Народный хор из белорусского города Витебск, художественный руководитель – заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Кецкин. Музыкальное сопровождение концерта обеспечит академический симфонический сводный молодежный оркестр «Московская симфониетта» под управлением заслуженного артиста РФ Алексея Шеина.

Ведущими праздничной программы станут российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая и актер Московского областного государственного театра юного зрителя Михаил Дорожкин.

«Одновременно на Красной площади в Москве состоится Всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В составе сводного хора на главной площади страны впервые выступят девять хоровых коллективов Подмосковья», - добавила Косарева.

В Московской области проводится более 10 хоровых фестивалей и конкурсов, работают три специализированные хоровые школы, включая хоровую школу мальчиков в Дубне. В детских школах искусств и музыкальных школах функционируют более 100 хоровых отделений. В настоящее время в Подмосковье действуют 660 любительских хоровых коллективов с 14 тысячами участников. Кроме того, 10 представителей Московской области поют в составе Детского хора России.