РИАМО - 24 мая. В четверг последний звонок прозвенит в Подмосковье для 102 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов, после этого их ждут выпускные экзамены.

Последний звонок отметят в четверг в Московской области 70149 девятиклассников и 32694 одиннадцатиклассников. Практически сразу после праздника школьников ждут выпускные экзамены. 25 мая девятиклассников ждет экзамен по иностранному языку, а одиннадцатиклассники сдадут первый экзамен 28 мая – ЕГЭ по географии и информатике.

Традиционно последний звонок в российских школах проходит 25 мая, однако может быть назначена и другая дата праздника. В этот день в школах проводят торжественную линейку, после учебные заведения организовывают для выпускников празднование в кафе и ресторанах.

Как на первой школьной линейке, так и на последней праздничной в знак благодарности будущие выпускники дарят учителям цветы. Наибольшей популярностью в этот день пользуются такие цветы, как розы, кустовые розы, хризантемы, гвоздики (для учителя-мужчины), лилии, а также тюльпаны, ирисы и герберы в составных букетах.