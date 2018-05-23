РИАМО - 23 мая. В Мособлдуме состоялся круглый стол на тему публичных слушаний, опросов и иных форм непосредственного участия граждан в местном самоуправлении, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Публичные слушания – это те площадки, на которых формируется общественное мнение по наиболее актуальным вопросам местного значения. Органам местного самоуправления необходимо активно применять эти формы как каналы обратной связи с жителями», – отметил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов.

Он добавил, что опросы, как форма общения, не особо приживаются в Московской области – такой формат применялся только в семи муниципалитетах.

«К тому же в конце прошлого года в федеральный закон были внесены изменения, которыми введена новая форма учета мнения граждан – общественные обсуждения, которая может применяться при рассмотрении генпланов, правил землепользования и застройки», – добавил парламентарий.

Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Московской области», член экспертного совета при Московской областной думе Олег Иванов отметил, что формы местного самоуправления в целом в стране не очень активно применяются.

«Есть регионы, где территориальное общественное самоуправление (ТОС) активно развито, где их действует несколько тысяч. Есть субъекты, их треть, где ни одного ТОСа не существует. В Московской области действует более 270 ТОСов», – отметил он.

По его словам, для формирования ТОСа необходима явка 33% плюс один голос – эта норма сдерживает их развитие. Можно выступить с инициативой и убрать явку по созданию ТОСа, считает Иванов.

«Кроме этого, на территории Московской области, особенно в летний период, проживает много москвичей и жителей других регионов. А принимать участие в деятельности ТОСа без регистрации они не могут. Здесь тоже можно поставить вопрос о том, чтобы это требование к наличию регистрации в перспективе, возможно, убрать», – сказал Иванов.

Зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Александр Костомаров высказал мнение, что на сегодняшний день недостатка форм участия граждан в местном самоуправлении нет.

«Здесь нужно говорить о регламентации самого процесса и о влиянии решений местного самоуправления на решения органов МСУ. Например, вопрос об изменении устава требует публичных слушаний. Но он не вызывает интерес у жителей. Здесь нужно говорить о необходимости обязательного введения той или иной формы участия граждан в местном самоуправлении, но с обязательной регламентацией. Возможно рассмотреть вопрос о том, чтобы какие-то вопросы выносились на прямые голосования. Это смелый шаг, но он все больше становится актуальным», – заключил он.