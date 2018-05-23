РИАМО - 23 мая. Специалист химкинского баскетбольного училища олимпийского резерва №3 Александр Герасимов начал работу в тренерском штабе лагеря, организованного Российской федерацией баскетбола (РФБ), говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Под руководством Герасимова и других тренеров в лагере будут работать 24 игрока 2004 года рождения, выбранные по итогам региональных просмотров, а также полуфинального и финального этапов всероссийских соревнований», – говорится в сообщении.

Помимо Герасимова, в список приглашенных также вошли два спортсмена из училища олимпийского резерва №3: защитник Иван Зайцев и форвард Георгий Егошин. Баскетболисты будут тренироваться в лагере с прицелом под юношескую сборную России.

По итогам работы в лагере РФБ назначит тренеров, ответственных за селекцию в федеральных округах Российской Федерации.

«Лагерь, организованный РФБ – это мощный курс тренировок для молодых спортсменов, совмещенный с правильным отдыхом. Спортсмены будут ежечасно находится под чутким наблюдением тренерского штаба – гуру и профессионалов своего дела. Радует, что Московская область представлена в лагере РФБ и тренером, и спортсменами. Александра Александровича Герасимова мы знаем как грамотного специалиста, посвятившего не один год работе с детьми. А для Ивана Зайцева и Георгия Егошина лагерь станет отличной возможностью обратить на себя внимание главного тренера юношеской сборной», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.