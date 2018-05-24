РИАМО - 24 мая. Жители и гости Москвы в четверг смогут посетить праздничный концерт на Красной площади, который приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, там прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, сообщается на сайте пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.

В России 24 мая, в День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднуется День славянской письменности и культуры. Святых Кирилла и Мефодия считают создателями славянского алфавита и письменности.

«По традиции, сложившейся за последние несколько лет, 24 мая 2018 года в 13:00 в Москве на Красной площади состоится всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Организаторами праздничных мероприятий выступают Русская Православная Церковь, министерство культуры Российской Федерации, правительство Москвы, ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», - сообщается на сайте.

Праздничные программы во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда, начнутся в 13:00 по московскому времени. Основное торжество состоится на Красной площади в столице.

В праздничном концерте примут участие десятки детских и молодежных академических хоровых коллективов: Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, а также ВИА «ПЕСНЯРЫ» и другие.

В концерте под названием «Когда мои друзья со мной!» прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, а также известные белорусские и русские народные песни. Вход на концерт свободный.

В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры вводятся ограничения для движения автомобилей на улице Ильинка 24 мая. Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:00. Также в связи с проведением торжественного концерта выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота осуществляться не будет. В этот же день Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей.