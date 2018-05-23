РИАМО - 23 мая. Жилой дом начала XIX века в Старокирочном переулке в центре Москвы внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия, отныне почти весь исторический район Немецкой слободы находится под государственной охраной, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Жилой дом по адресу: Старокирочный переулок, дом 5, строение 4 находится на территории Немецкой слободы между Садовым кольцом и Камер-Коллежским валом в районе реки Яузы.

«Рассматриваемое здание – хорошо сохранившийся двухэтажный жилой дом XIX века, отразивший тенденции строительства периода восстановления Москвы после пожара 1812 года. Важно, что дом сохранил структуру начала XIX века, декор фасадов и оформление интерьеров. Поэтому по результатам историко-культурной экспертизы было принято решение о признании этого замечательного здания памятником», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Глава ведомства напомнил, что законом запрещен снос здания, искажение его исторического облика, а также искажение природного ландшафта, композиционно связанного с памятником. Все ремонтные и реставрационные работы должны проводится по согласованию с Мосгорнаследием.

«Буквально на днях мы рассказывали о внесении в реестр объектов культурного наследия усадьбы на Старокирочном переулке, дом 5, строения 1 и 5. Теперь практически весь исторический район Немецкой слободы находится под государственной охраной», – добавил Емельянов.