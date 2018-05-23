РИАМО – 23 мая. Правительство Москвы и Росгидромет в ближайшее время заключат соглашение о выстраивании новой сети прогнозирования опасных погодных явлений, которая позволит сократить число ошибок в прогнозах на 25-30%, сообщает ТАСС.

«Сейчас идет обсуждение, очень детальное, что и как нужно делать, как развивать наблюдательную сеть в Москве и Московской области, как усовершенствовать прогностические модели. Если проект, который сейчас обсуждается с московским правительством, будет реализован, а вероятность этого велика, то примерно через 2-2,5 года качество подобного рода прогнозов существенно повысится», – сказал директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

К опасным погодным явлениям относят сильные снегопады, гололед, ледяной дождь, заморозки, аномальную жару, туман, шквалы, ураганы.

«Мы прогнозируем, что количество неоправдавшихся прогнозов опасных явлений в Москве уменьшится на 25-30%», – добавил Вильфанд.

В рамках соглашения подведомственные учреждения Росгидромета и Гидрометцентра получат гранты для разработки прогностических моделей развития опасных природных явлений в городской застройке и смогут приобрести дополнительное оборудование, которое разместят в Москве и Московской области. С помощью него можно будет делать прогнозы развития опасных природных явлений с шагом в 500 метров.

Как ожидается, 3,5 миллиарда рублей в проект вложит Росгидромет, свыше 500 миллионов рублей выделит правительство Москвы.