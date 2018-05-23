РИАМО - 23 мая. Запись детей для участия в программе летнего отдыха «Московская смена» начнется 24 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Завтра откроется запись в «Московскую смену». Это городская программа летнего отдыха школьников от 7 до 14 лет. В нее входят спортивные мероприятия, подготовка к олимпиадам, посещение музеев и многое другое», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как уточняется на официальном сайте мэра города, в текущем году детей примут в 247 центрах дневного пребывания.
Программа предусматривает активный развивающий отдых под руководством педагогов, подготовку к олимпиадам, посещение музеев, значимых спортивных мероприятий, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира, спартакиады, велопробеги и многое другое.
Ребенок будет находиться под присмотром педагогов с 09:00 до 19:00, все это время расписано по минутам. Программу самостоятельно разрабатывает каждый центр дневного пребывания.
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