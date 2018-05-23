РИАМО - 23 мая. Запись детей для участия в программе лет­не­го от­ды­ха «Московская смена» начнется 24 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Завтра откроется запись в «Московскую смену». Это городская программа летнего отдыха школьников от 7 до 14 лет. В нее входят спортивные мероприятия, подготовка к олимпиадам, посещение музеев и многое другое», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра города, в текущем го­ду де­тей примут в 247 цен­трах днев­но­го пре­бы­ва­ния.

Про­грам­ма преду­смат­ри­ва­ет ак­тив­ный раз­ви­ва­ю­щий от­дых под ру­ко­вод­ством пе­да­го­гов, под­го­тов­ку к олим­пи­а­дам, по­се­ще­ние му­зеев, зна­чи­мых спор­тив­ных ме­ро­при­я­тий, ма­стер-клас­сы с уча­сти­ем олим­пий­ских чем­пи­о­нов и чем­пи­о­нов ми­ра, спар­та­ки­а­ды, ве­ло­про­бе­ги и мно­гое дру­гое.

Ре­бе­нок будет на­хо­дить­ся под при­смот­ром пе­да­го­гов с 09:00 до 19:00, все это вре­мя рас­пи­са­но по ми­ну­там. Про­грам­му са­мо­сто­я­тель­но раз­ра­ба­ты­ва­ет каж­дый центр днев­но­го пре­бы­ва­ния.