РИАМО - 23 мая. В преддверии открытия детских лагерей сотрудники Главного управления МЧС России по городу Москве совместно с представителями «Мосгортура» провели с вожатыми занятие на тему соблюдения правил пожарной безопасности, передает в среду корреспондент РИАМО.

В рамках сезонной профилактической операции «Отдых» на базе Московского учебного центра федеральной противопожарной службы (ФПС) для вожатых провели лекцию на тему пожарной безопасности. Также сотрудники МЧС продемонстрировали, как грамотно пользоваться огнетушителями в случае возникновения пожара.

«Работа с детьми чрезвычайно ответственна. Это тяжелый труд. Для вас это не праздник. Вы несете уголовную ответственность за жизнь и здоровье детей. Вы должны понимать, что дети незащищенные, кроме вас их никто не сможет защитить», - объяснил вожатым начальник Московского учебного центра ФПС Владимир Фомичев.

Помимо лекции от спасателей, сотрудники московского отделения «Россоюзспаса» провели для вожатых мастер-классы по тушению пожара и оказанию первой помощи пострадавшим.

В рамках сезонной операции «Отдых» с апреля этого года сотрудники Главного управления МЧС России по городу Москве провели более 400 профилактических мероприятий, в том числе порядка 250 инструктажей по пожарной безопасности и более 160 практических тренировок по эвакуации людей.

На всех объектах детского отдыха перед заездом каждой смены запланировано проведение профилактических мероприятий, которые находятся на контроле руководства главка МЧС России по столице. Всего пройдет 20 мероприятий. Помимо прочего, в лагерях будет проверяться соблюдение требований пожарной безопасности.