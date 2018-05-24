РИАМО - 24 мая. В министерствах образования, социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта и в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области 24 мая пройдет тематический прием граждан ко Дню защиты детей, соответствующий документ размещен на официальном портале правительства Подмосковья.

«Тематический прием граждан ко Дню защиты детей, по вопросам подготовки к летнему отдыху детей 24 мая 2018 года: Захарова Марина Борисовна (Красногорск, бульвар Строителей, дом 4), министр образования Московской области, Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального развития Московской области (Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1)», — говорится в сообщении.

Кроме того, прием проведут министр здравоохранения региона Дмитрий Марков (Красногорск, бульвар Строителей, дом 4), министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков (Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1), прием организуют и в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области (Москва, улица Садовая-Триумфальная, 10/13, строение 2).

Граждан также примут главы муниципалитетов, руководители их администраций и заместители руководителей, уполномоченные лица администраций муниципалитетов.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня.