РИАМО - 24 мая. В Лобненском ЗАГС 24 мая откроют музей истории органов ЗАГС Московской области, где будут представлены экспонаты XIX и XX века, такие как свадебные наряды, украшения, фотографии и другие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС Подмосковья.

«Управлением ЗАГС Московской области в целях сохранения культурных традиций и ценностей и укрепления института семьи в Лобненском отделе ЗАГС открывается музей истории органов ЗАГС Московской области», — говорится в сообщении.

Вниманию посетителей будут представлены экспонаты XIX и XX века. Среди них свадебные наряды и украшения, фотографии, медали, старинные подлинные документы. Пополнят экспозицию и предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии — нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница и очки. Кроме того, будут выставлены медали, которые изготавливались по спецзаказу и вручались на торжественной регистрации рождения ребенка. По всей Московской области собрано более пятидесяти экспонатов.

«Посетители выставки увидят редкие архивные фотографии, с помощью которых можно проследить, насколько изменилась знакомая и традиционная на сегодняшний день процедура заключения брака в Российской Федерации. Меняется мода, века и эпохи, время не стоит на месте, однако во все времена самой прекрасной женщина выглядит именно в свадебном платье. На выставке будут представлены фотографии невест, где можно проследить тенденцию развития свадебной моды», - отметила начальник ГУ ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.