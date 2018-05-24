РИАМО - 24 мая. В больнице имени В.В. Виноградова 24 мая состоится открытие памятника знаменитому советскому врачу-терапевту, академику Владимиру Виноградову, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Памятник высотой 2,8 метра будет установлен слева от входа в первый корпус. Творческий проект и месторасположение монумента обсуждались с коллективом больницы и родственниками Виноградова», - говорится в сообщении.

Воплотил идею в жизнь архитектор Сергей Прелат. На торжественную церемонию открытия памятника Виноградову приглашены не только сотрудники больницы, но и руководство городского департамента здравоохранения, ведущие врачи-хирурги столицы, представители Московской городской думы и префектуры ЮЗАО, родственники самого Виноградова.

Виноградов - доктор медицинских наук, один из ведущих хирургов СССР, занимался проблемой хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы.