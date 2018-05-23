РИАМО - 23 мая. Бывший таможенный инспектор, похищавший мобильные телефоны из почтовых отправлений, осужден в Москве на три года условно, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 23 марта 2017 года таможенный инспектор с помощью рентгеновского аппарата осматривал международные почтовые отправления с целью выявления предметов, запрещенных к обороту. Заметив в семи отправлениях мобильные телефоны, он снял их с транспортной ленты, вынес за пределы зоны таможенного контроля, извлек содержимое и завладел им.

«Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в течении трех лет», – говорится в сообщении.