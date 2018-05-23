РИАМО - 23 мая. В Химкинском водохранилище молодой человек купался в запрещенном месте, спасатели вытащили человека из воды и оказали первую медицинскую помощь, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, на Химкинском водохранилище в зоне ответственности поисково-спасательной станции «Центральная» спасли молодого человека 1999 года рождения.

«Мужчина купался в запрещенном месте. Спасатели подняли его с поверхности воды, доставили на станцию и оказали первую помощь», - сказал собеседник агентства.