РИАМО - 23 мая. Жители столицы выберут новые дополнительные места расположения мобильных прививочных пунктов путем голосования на проекте «Активный гражданин», говорится в сообщении пресс-службы проекта.

В Москве сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках, но и в мобильных медицинских пунктах. В прошлом году возможностью сделать прививку в таких пунктах воспользовались более 200 тысяч жителей столицы. Передвижные прививочные пункты работали у 26 станций метро и во всех центрах госуслуг «Мои документы».

«Традиционно в начале сентября в столице проведут очередную мобильную вакцинацию. Сейчас горожанам предлагают поучаствовать в голосовании проекта «Активный гражданин» и определить, где стоит разместить дополнительные прививочные пункты. Среди предлагаемых вариантов ответов голосования: торговые центры, железнодорожные вокзалы, центры социального обслуживание населения и павильон «Здоровье» на ВДНХ», – говорится в материале.

Кроме этого, желающие могут предложить свой вариант или довериться выбору специалистов.