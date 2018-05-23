РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мая. Свыше 5 гектаров пораженного вредителями леса вырубают в Опалиховском участковом лесничестве в подмосковном Красногорске по решению Комитета лесного хозяйства Московской области, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Работы по валке леса осуществляются в квартале №54 Опалиховского участкового лесничества Истринского филиала государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» на площади 5,3 гектара. Решение о сплошной санитарной рубке принято Комитетом лесного хозяйства на основании натурного лесопатологического обследования, в результате которого специалисты выявили массовое поражение лесного фонда вредителями и необходимость ликвидировать последствия урагана, повалившего деревья в мае 2017 года», – говорится в сообщении.

Уточняется, что лесовосстановительные работы пройдут в 2019-2020 годах. На указанном участке высадят 20 тысяч молодых сосен.

«Всего в соответствии с государственным заданием на 2018 год в городском округе Красногорск запланированы санитарные вырубки на общей площади 130,1 гектара в Рождественском, Красногорском и Опалиховском участковых лесничествах Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» с последующей реабилитацией леса», – заключается в сообщении.