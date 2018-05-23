РИАМО - 23 мая. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума, в том числе в подписании ряда соглашений по агропромышленному комплексу Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году форум продлится с 24 по 26 мая.

«Министр планирует активную работу на сессиях форума и проведение ряда важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также сельхозпроизводителями страны», - отмечается в сообщении.

В первый день форума глава Минсельхозпрода Подмосковья перед подписанием соглашений проведет встречи с представителями компаний «Московская кофейня на паяхъ», «Агрокомплекс «Богородские овощи», «УК «Виктория Эстейт», «Марубени Корпорэйшн», «ДжейЭфИ Иинжиниринг Корпорэйшн». Также он встретится с руководством группы компаний «Черкизово», компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг», «Шульгино», «Экологическое хозяйство «Спартак».

Особое внимание Разин планирует уделить встрече с Артемом Куликом – старшим вице-президентом ПАО «ВТБ» по вопросу кредитования крупного подмосковного проекта.

В программе Разина запланированы также встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов РФ.

Во второй день форума продолжится подписание соглашений и разносторонние встречи, также запланированы интервью средствам массовой информации.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Главной темой форума станет создание экономики доверия.

За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.