РИАМО – 23 мая. В Госдуму внесли законопроект, предполагающий запрет на содержание в домашних условиях диких животных, опасных для человека, пишет в среду Газета.ru.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и другие), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается разработать перечень видов животных, запрещенных к содержанию. Документ обязует владельцев потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их.

Также законопроект предполагает разработку и принятие правительством России перечня собак потенциально опасных пород.

Владельцы таких животных в обязательном порядке будут обязаны зарегистрировать собаку в соответствии с законодательством о ветеринарии до 1 июля 2020 года.

Домашний верблюд откусил своему хозяину руку>>