РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мая. Первую открытую тренировку по шведской технологии – на батутах – провела в среду для своих учеников детская академия «Зоркий» в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» руководитель академии Валерий Грачев.

Тренировка проходила в семейном батутном центре PRO JAMP, расположенном в торговом центре «Красный кит» в Красногорске. Для юных спортсменов занятия были бесплатными. Тренировку провел мастер спорта по спортивной гимнастике Александр Фафашкин.

«Мы создаем программу тренировок на батутах, чтобы разнообразить тренировочный процесс для воспитанников детской академии хоккея «Зоркий» и для основной команды Красногорска по хоккею с мячом. Батуты дают очень много плюсов для нашего вида спорта – это развитие координации, тренировка всех групп мышц. Кроме того, занятия проходят интересно. Это шведская технология тренировок, и в Швеции ее применяют во многих видах спорта. Знаю, что так тренируются серьезные хоккейные команды», – сказал Грачев.

Он уточнил, что в академии хоккея Красногорска занимаются около 250 детей. В тренировке приняли участие порядка 160 из них.

«Воспитанники академии «Зоркого» будут на льготных условиях проходить 8-часовые курсы тренировок в батутном центре, с которым мы планируем заключить специальное соглашение. Тренерами и специалистами спортивного клуба «Зоркий» разработана методика, которую мы сейчас апробируем и с начала нового учебного года планируем применять для подготовки воспитанников детской академии хоккея с мячом. Половину затрат по реализации 2-х месячной программы возьмет на себя СК «Зоркий», половину - родители воспитанников», – сказал генеральный директор СК «Зоркий» Рустем Ахмадинуров.

Он пояснил, что по предварительным расчетам, сумма затрат родителей не должна превышать 1-1,5 тысяч рублей в месяц.