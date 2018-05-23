РИАМО – 23 мая. Московское «Динамо» будет проводить домашние матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на арене «Мегаспорт» и с 1 января 2019 года переедет на свой новый стадион в Петровском парке, сообщает ТАСС.

«Половину сезона будем играть на Ходынке (Ходынское поле, где располагается «Мегаспорт» - ред.), а с 1 января – на «ВТБ-Арене» в Петровском парке. Что касается «Мегаспорта», там давно не проводились хоккейные соревнования, нет видеосистемы определения гола, но мы это сделаем за счет «Динамо». Решили все вопросы и с «Мегаспортом», и с лигой. Думаю, что переживем этот год переселения нормально», – сообщил генеральный директор клуба Валерий Шанцев.

С 2015 года «Динамо» играло на льду «ВТБ Ледового дворца», на котором в сезоне 2018/19 будет проводить домашние игры московский ЦСКА. Также на арене в следующем сезоне КХЛ продолжит выступать еще один московский клуб – «Спартак». Ранее домашней площадкой динамовцев была Малая спортивная арена «Лужников».

«Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ заняло девятое место в Западной конференции и впервые в истории турнира не смогло выйти в плей-офф.