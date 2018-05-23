РИАМО - 23 мая. Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжат в Подмосковье в текущем году, программа благоустройства на 2018 год включает 1440 дворов, при этом 10% из них должны привести в порядок к июлю, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В среду Пестов провел с главами муниципальных образований Московской области совещание о ходе реализации мероприятий по благоустройству.

«В 2018 году в Московской области запланировано комплексное благоустройство 1440 дворовых территорий. Кроме того, в населенных пунктах Подмосковья будет установлено 183 новые детские площадки по губернаторской программе», - отмечается в сообщении.

Дворовые территории включались в годовой план по результатам народного голосования на портале «Добродел», на основании обращений граждан в органы местного самоуправления и надзорные органы, по предложениям Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Кроме того, детали проведения работ по благоустройству каждого двора обсуждались на собраниях и утверждались актами, под которыми в обязательном порядке должны стоять подписи представителей от жителей и членов Ассоциации председателей советов МКД.

Работы по благоустройству уже активно ведутся во многих муниципальных образованиях, среди них городские округа Реутов, Ступино, Можайск, Зарайск, а также Лотошинский и Солнечногорский районы. Среди отстающих - городские округа Егорьевск, Звенигород, Дзержинский, Рошаль, Фрязино, Коломна и Волоколамский район. Главы этих муниципальных образований были заслушаны в ходе совещания с докладами о текущем положении дел и тех мерах, которые принимаются для нормализации ситуации.

«Должно быть организовано полноценное информирование жителей о планах по проведению комплексного благоустройства дворов и установке детских площадок, а также и о ходе выполнения этих работ. Информирование необходимо осуществлять всеми доступными и удобными для жителей способами. В том числе актуальная информация по этим вопросам всегда должна присутствовать на информационных щитах, установленных во дворах», – подчеркнул в ходе совещания Пестов.

Согласно утвержденному плану-графику, к 30 июня программа комплексного благоустройства дворов уже должна быть выполнена не менее чем на 10%.

Согласно областному закону «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий ведется по шести обязательным элементам. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также информационные щиты.

В этом году, по поручению губернатора Московской области, требования к комплексному благоустройству дворовых территорий были расширены. Обязательным требованием теперь является установка на новых детских площадках камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион».

Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 года. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов, нуждающихся в благоустройстве. За три предыдущих года уже выполнено комплексное благоустройство более 4,8 тысячи дворовых территорий.