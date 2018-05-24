РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. Творческий вечер в честь 30-летия фильма «Гардемарины, вперед!» пройдет в четверг в подмосковном Красногорске, народный артист России Дмитрий Харатьян пригласил всех желающих посетить мероприятие, сообщается на сайте администрации горокруга Красногорск.

«Вечер, посвященный 30-летию кинокартины «Гардемарины, вперед!», пройдет 24 мая во Дворце культуры «Подмосковье». Народный артист России, член общественной палаты Красногорска и местный житель Дмитрий Харатьян приглашает всех желающих принять участие в мероприятии», – говорится в сообщении.

Начало творческого вечера в 19:00, вход свободный.

«Я приглашаю всех в наш Дворец культуры на премьерный спектакль «Гардемарины, вперед!» по мотивам одноименного фильма. К нам в гости приедут Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Михаил Боярский, Сергей Никоненко и многие другие! Ведь гардемаринам 30 лет!», – сказал Харатьян.

Фильм «Гардемарины, вперед!» был снят по роману Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы». В основе сюжета – политические и любовные интриги русского двора времен Елизаветы. Четырехсерийный телефильм снимали с 1986 года по 1987 год. Премьера кинокартины состоялась в январе 1988 года. В главных ролях Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Александр Абдулов, Евгений Евстигнеев и другие.