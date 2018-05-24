РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В микрорайоне Кузнечики Подольска в четверг пройдет фестиваль народного творчества «Ремесло – душа народа», в ходе которого все желающие смогут посетить бесплатные мастер-классы по плетению, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Победы имени Виктора Талалихина поселка Кузнечики Подольска 24 мая состоится фестиваль народного творчества «Ремесло – душа народа». В рамках программы все желающие смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по плетению кос, изготовлению изделий из лозы, живописи, резьбе по дереву, плетению из бисера, изготовлению обрядных кукол и многих других. Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут хоровые игры и концерт», – говорится в сообщении.

Мероприятие будет приурочено ко Дню славянской письменности и культуры и будет проводиться с целью популяризации и сохранения самобытности ремесленного мастерства, народных традиций, ремесел и промыслов. Начнется фестиваль в 17:00, вход свободный.