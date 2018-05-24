РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мая. В подмосковном Королеве в четверг пройдет тематический прием жителей ко Дню защиты детей, прием проведут заместители руководителя администрации и уполномоченные лица, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В четверг в приемной правительства Московской области, министерствах образования, социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта состоится тематический прием граждан ко Дню защиты детей, по вопросам подготовки к летнему детскому отдыху.

«В администрации Королева в общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области в этот день прием будет проходить с 10:00 до 16:00 по адресу: город Королев, улица Октябрьская, дом №4», - говорится в сообщении.

Прием проведут заместители руководителя администрации города Виктория Королева, Илья Конышев и уполномоченные лица.