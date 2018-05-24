РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В администрации подмосковного Подольска проведут прием граждан по вопросам подготовки к летнему отдыху детей в четверг, мероприятие будет приурочено ко Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком 24 мая 2018 года в приемной правительства Подмосковья, министерствах образования, социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта Московской области, администрациях муниципальных образований, состоится областной тематический прием граждан ко Дню защиты детей по вопросам подготовки к летнему отдыху.

«В администрации Подольск тематический прием граждан пройдет с 11:00 до 13:00 и проведет его первый замглавы администрации Виктор Чуб (улица Кирова, дом 4, кабинет 411, телефон: 8(496)755-57-09). Помимо этого, с 10:00 до 16:00 прием будет проходить в комитете по образованию округа (улица Веллинга, дом 3), в комитете по физической культуре и спорту (улица Готвальда, дом 4), в комитете по делам молодежи (улица Кирова, дом 4)», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 прием будет проходить в МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» на улице Чистова, дом №11/8 и в общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске, которая находится по адресу: улица Кирова, дом №4 (вход со стороны концертного зала).