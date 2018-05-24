РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 24 мая. В подмосковном Домодедове в четверг с 10:00 до 16:00 пройдет тематический прием граждан по вопросам подготовки детей к летнему отдыху, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В министерстве образования, министерстве социального развития, министерстве здравоохранения, министерстве физической культуры и спорта Московской области, а также в администрации городского округа Домодедово с 10:00 до 16:00 пройдет тематический прием граждан по вопросам подготовки к летнему отдыху детей», – говорится в сообщении.

В Домодедове прием проведут первый замглавы администрации муниципалитета Марина Ведерникова (место проведения: площадь 30-летия Победы, дом №1, кабинет 313, телефон для записи: 8(496)792-44-54); начальник управления образования Домодедова Елена Болмазова (место проведения: улица Первомайская, дом №23, кабинет 205, телефон для записи: 8(496)794-46-50).

Также будет работать общественная приемная исполнительных органов государственной власти Московской области по городскому округу Домодедово, прием проведут по адресу: Каширское шоссе, дом №70, 3 этаж, кабинет 303. Записаться можно будет по телефону: 8(496)794-18-66.