РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Жители Подольска смогут узнать о возможностях трудоустройства в горокруге на ярмарке вакансий и учебных мест, которая пройдет в центре занятости населения в четверг, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В Подольском центре занятости населения 24 мая с 10:00 до 12:00 пройдет ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. В ней планируется участие работодателей таких сфер деятельности, как промышленное производство, фармацевтическая и пищевая отрасли, услуги связи и страхования, банковская сфера. В том числе приглашены работодатели, которые открывают временные рабочие места для молодежи в период летних каникул», – говорится в сообщении.

Участники ярмарки смогут задать интересующие вопросы специалистам центра занятости, а также принять участие в семинаре-тренинге на тему: «Шесть ступеней на пути к трудоустройству», который будет проходить с 11:00 в конференц-зале. На семинаре желающие смогут получить рекомендации по технологии поиска работы, информацию о современном состоянии дел на рынке труда в Московской области.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: улица Февральская, дом №2А. Вход свободный.