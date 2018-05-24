РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска в четверг пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», на котором секретами супружеского счастья поделятся 13 пар Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске в четверг пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Организатором мероприятия является городской центр «Семья» министерства социального развития Московской области. Основной целью конкурса является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственности родителей за воспитание детей.

«В состязаниях примут участие 13 лучших пар со всего Подмосковья. Конкурс пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы». Претенденты на победу в областном этапе всероссийского конкурса представят «Визитную карточку» – творческий номер на тему: «Наша семья», в котором поделятся рецептами супружеского счастья. Честь городского округа предстоит отстаивать победителям муниципального этапа состязаний семье Зайцевых и семье Сорокиных», – говорится в сообщении.

Жюри выберет четыре пары, которые будут участвовать в финале конкурса. Кроме того, запланирована анимационная программа для детей и концерт творческих коллективов КПЦ «Дубровицы». Начало мероприятия в 12:00.