РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. Сотрудники полиции разыскивают мужчину 39 лет, который по неизвестным причинам не вышел на работу и пропал, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Информация о пропаже поступила в полицию 21 мая через службу-112. Обратились в дежурную часть Малаховки с сообщением о том, что 39-летний Владимир Иващенко не вышел на работу. До сих пор его местонахождение неизвестно», - сказал сотрудник полиции.

По его информации, Иващенко был одет в форму охранника: в черную куртку с желтой надписью «Охрана» и черные брюки. Его рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, короткая стрижка, глаза карие.

«Если кто-то знает о его местонахождении, просьба сообщать в полицию Люберец», - добавил сотрудник МВД.