РИАМО - 23 мая. Специалисты Россельхознадзороа обнаружили на СВХ ООО «Домодедово Карго» в Подмосковье партию абрикосов из Узбекистана, зараженную восточной плодожоркой, фрукты уничтожат, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Домодедово Карго», 19 и 21 мая 2018 года при досмотре абрикосов общим весом 4,56 тонны, поступивших из Республики Узбекистан, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об ее уничтожении», - отмечается в сообщении.

Восточная плодожорка является одним из самых злейших вредителей плодовых деревьев. Гусеницы повреждают плоды и молодые побеги различных розоцветных культур: персика, айвы, груши, сливы, абрикоса, яблони, мушмулы, кизильника. Всего известно свыше 80 повреждаемых культур. Потери урожая во многих областях достигают 30-40%, иногда 50-60%.