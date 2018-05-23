РИАМО - 23 мая. Делегация Подмосковья примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, регион планирует заключить новые контракты с инвесторами, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году форум продлится с 24 по 26 мая.

«Завтра начинает работу Петербургский международный экономический форум. Московская область готова. Ждем новых контрактов!» - написал Воробьев в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Главной темой форума станет создание экономики доверия.

За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.