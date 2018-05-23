РИАМО - 23 мая. Брелоки и браслеты с чипом транспортной карты «Тройка» в фирменных цветах столичного хоккейного клуба «Спартак» начнут продаваться в Москве с 24 мая, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

«Уважаемые болельщики! Рады сообщить вам, что популярная транспортная карта Москвы «Тройка» выпущена в обращение с логотипом хоккейного «Спартака». Красно-белый дизайн брелоков и силиконовых браслетов с чипом транспортной карты «Тройка» позволит вам быть еще ближе к любимой команде и с комфортом передвигаться по столице», – говорится в сообщении.

Приобрести брелоки и браслеты с логотипом «Спартака» с 24 мая можно в официальных клубных магазинах (в ТРЦ «Афимолл»), на сайте shop.spartak.ru и в магазине развивающих игр «Знайчишка» (Сокольническая площадь, дом 4А, этаж 3, павильон 315).

Карта «Тройка» – это электронная пополняемая пластиковая транспортная карта Москвы, предназначенная для оплаты проезда, на всех видах общественного транспорта. Брелоки и браслеты с функционалом карты «Тройка» аналогично карте позволяют оплатить проезд в транспорте общего пользования города Москвы: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК) и наземном транспорте.