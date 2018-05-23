РИАМО - 23 мая. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП с мотоциклистом на Кутузовском проспекте, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Студенты МГИМО Аркадий Смелов и Юлия Дубовцева на автомобиле Mercedes-Benz ML350 устроили ДТП на Кутузовском проспекте 27 июня 2017 года. Иномарка при перестроении сбила 23-летнего байкера Аркадия Дымова, ехавшего на мотоцикле Yamaha R1. Молодого человека с тяжелыми травмами госпитализировали, но он скончался через несколько часов. По версии следствия, во время движения пьяный Смелов, сидевший на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, стал отнимать руль у Дубовцевой, что привело к ДТП и гибели мотоциклиста.

«Суд приговорил Смелова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В пользу родителей погибшего мотоциклиста со Смелова судом взыскано более 1,3 миллиона рублей в счет возмещения морального и материального вреда», – говорится в сообщении.

В отношении находившейся за рулем иномарки Юлии Дубовцевой уголовное дело прекращено.

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