РИАМО - 23 мая. Сельскохозяйственная компания «ТиЭйч — Рус Милк Фуд» в Волоколамском районе начала заготовку кормов для коров, всего планируется подготовить около 100 тысяч тонн сена, силоса, сенажа, соломы, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В среду Разин посетил крупную сельскохозяйственную компанию «ТиЭйч — Рус Милк Фуд», которая находится в Волоколамском районе и ознакомился с ходом весенних полевых работ предприятия.

«Заготовка кормов для коров на предприятии началась, скошено 100 гектаров. Всего предприятие планирует заготовить порядка 100 тысяч тонн грубых кормов, то есть сена, силоса, сенажа, соломы», - сказал Разин.

Он отметил, что еще в прошлом году поля были заброшены и около 25 лет не обрабатывались.

«Сегодня здесь полным ходом работает техника, идет посевная кампания и всходит озимая рожь. Она посажена на 1 тысячу гектаров. Хозяйство планирует посадить более 2 тысячи гектаров кукурузы, 1 тысячу гектаров многолетних трав, 650 гектаров – однолетних трав и 600 гектаров зерновых культур», - добавил Разин.

Количество коров с удоем более 10 тысяч килограммов на голову выросло в хозяйствах Подмосковья в семь раз за прошедшие четыре года.