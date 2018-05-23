РИАМО - 23 мая. Работу по замене детских качелей с жестким подвесом на безопасные аналоги на мягком подвесе завершили в девяти муниципалитетах Подмосковья, сообщила РИАМО в среду глава регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

«На сегодняшний день в Госадмтехнадзор об отсутствии качелей с жестким подвесом отчитались администрации городских округов Мытищи, Бронницы, Кашира, Домодедово и Наро-Фоминский, а также Серпуховского, Пушкинского и Щелковского районов», – отметила Витушева.

Практически завершена работа по замене креплений качелей в Дубне и городском округе Дмитров. В остальных муниципалитетах работа начата и активно ведется. В том числе и в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Детские качели с жестким подвесом несут опасность для играющих на них детях, поэтому обязательное требование инспекторов Госадмтехнадзора при их выявлении – замена на качели с гибким подвесом. Потенциально опасные для детей качели должны быть устранены», – подчеркнула глава ведомства.