РИАМО - 23 мая. Поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена курсируют в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение по всем линиям московского метро осуществляется штатно», – говорится в сообщении.

Ранее очевидец сообщил РИАМО о сбое в движении поездов на «фиолетовой» ветке метро в вечерний час пик среды. По громкой связи пассажиров предупреждали, что по техническим причинам от «Кузнецкого моста» до «Текстильщиков» поезда ходят с увеличенными интервалами. Поезда ходили раз в 20 минут и часто останавливались в тоннелях.