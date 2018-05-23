© РИАМО
, Александр Манзюк
В качестве площадки для церемонии открытия выбрали очень атмосферное место – склады фабрики Саввы Морозова, знаменитого мецената МХТ, постройки конца XIX века.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: художественный руководитель Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» Сергей Безруков на открытии в г. Орехово-Зуево
© РИАМО
, Александр Манзюк
В торжественной церемонии открытия приняли участие создатели и вдохновители фестиваля – худрук Московского Губернского театра, Народный артист России Сергей Безруков и советник Губернатора Московской области по культуре, арт-директор фестиваля Нармин Ширалиева, а также заместитель министра культуры РФ Александр Журавский и другие.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: художественный руководитель Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» Сергей Безруков на открытии в г. Орехово-Зуево
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: гости торжественной церемонии открытия фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» 2018 в Орехово-Зуеве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На открытии был показан эскиз спектакля «Записки покойника» по мотивам романа Михаила Булгакова «Театральный роман» с участием артистов Московского Губернского театра. Режиссеры – Евгений Гомоной, Степан Куликов, Андрей Щеткин.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В рамках фестиваля, который проходит с 22 по 31 мая, можно увидеть 6 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Спектакли покажут на сцене Московского Губернского театра, а также Зимнего театра и Детской школы искусств им. Якова Флиера города Орехово-Зуево.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Основная идея фестиваля – объединить театры, исповедующие учение К.С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского» и его наследие значимо для современного театра.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Также в рамках фестиваля пройдет масштабная образовательная программа для студентов театральных вузов России: лекции семинары, тренинги по актерской импровизации в формате театральной игры «Импровизационный БАТЛ».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Результаты тренинга актеры продемонстрируют на церемонии закрытия фестиваля.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Мастер-классы проведут художественные руководители театров-участников фестиваля Сергея Безрукова, Григория Козлова, Николая Коляды,
© РИАМО
, Александр Манзюк
Участниками театральной школы в рамках фестиваля «Фабрика Станиславского» станут студенты театральных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска (40 человек).
© РИАМО
, Александр Манзюк
Итоги фестиваля будут подведены 31 мая. На торжественной церемонии закрытия будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Спектакли-участники фестиваля: «Тихий дон» (Театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова, Санкт-Петербург), «Гроза» (Новый художественный театр, Челябинск), «Большая советская энциклопедия» («Коляда-Театр», Екатеринбург), «На дне» (Нижегородский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького), «Вишневый сад» (Московский Губернский театр). Гостем фестиваля станет инклюзивный спектакль Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» «Совершенно невероятное событие. Женитьба».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Победителям вручат памятные статуэтки «Верю» - знаменитый посыл Станиславского. Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из «бисквитного» фарфора специально для театрального фестиваля создал один из лучших мастеров Дулевского фарфорового завода.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: музыканты на открытии Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» - 2018
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