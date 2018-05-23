РИАМО - 23 мая. Поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена в вечерний час пик среды следуют с увеличенными интервалами, пассажиров оповещают об этом по громкой связи, сообщил РИАМО очевидец.

«По громкой связи передают, что от «Кузнецкого моста» до «Текстильщиков» поезда ходят с увеличенными интервалами по техническим причинам. Очень много людей скопилось на платформах», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что интервал в движении поездов составлял около 20 минут. Поезда часто останавливались в тоннелях.