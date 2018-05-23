РИАМО - 23 мая. Введение в Московской области льготного абонемента на железнодорожный транспорт для школьников и студентов обсудили в Мособлдуме на расширенном заседание комитета по вопросам образования, культуры и туризма, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В качестве примера приведены расчеты от стоимости обычного единоразового билета в 110 рублей. Билет туда-обратно в этом случае будет стоить 220 рублей. При умножении на 22 рабочих дня получается 4840 рублей. Но для всех пассажиров есть возможность приобрести абонемент, который стоит 2791 рубль, то есть, на 40% дешевле. Учащимся же предоставляется 50-процентная скидка, и они заплатят за 22 рабочих дня 2420 рублей. Но при этом учащимся нужно перед каждой поездкой покупать льготный билет в кассе, отстояв очередь и предоставив соответствующие документы. А абонемент для всех пассажиров приобретается единоразово на весь месяц.

«В связи с этим в качестве предложения прозвучало предоставить возможность приобретать абонемент для школьников и студентов со скидкой 50%. При введении абонемента необходимо обеспечить прозрачность платежей», – говорится в сообщении.

Например, если льготный абонемент будет предполагать 50 поездок в месяц, то, соответственно, транспортной компании из бюджета Московской области будут выплачены средства за все 50 поездок. Но получатель льготы может не воспользоваться всеми 50-ю поездками и может возникнуть ситуация, что услуга предоставлена не будет, но из бюджета уже будет оплачена.

Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев отметил, что для обеспечения прозрачности необходимо привязать льготный абонемент для проезда на железнодорожном транспорте к карте «Стрелка». Это позволит эффективно оценивать расходы.

Председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что ответственным органам необходимо изучить вопрос распространения действия карты «Стрелка» на все виды транспорта.

«Мы берем три недели на проработку данного вопроса. В середине июня проведем еще одно совещание с тем, чтобы рассмотреть внесение изменений в законодательство Московской области в части введения льготного абонемента», – добавил Рожнов.