РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В среду в микрорайоне Климовск Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из гаражей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в среду (23 мая – ред.) в 13:18 поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, ГСК-13 (гаражно-строительный кооператив – ред.). Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 15:11», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации возгорания принимали участие три единицы техники и 11 человек.