РИАМО - 23 мая. Впервые в России на фестивале Чайковского в Клину 5 июня выступит известный французский пианист Франсуа Дюмон, который признан одним из лучших исполнителей редкого и очень сложного произведения – леворучного концерта Равеля, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.

Франсуа Дюмон поступил в Парижскую консерваторию в возрасте 14 лет. Впоследствии обучался в Международной академии фортепиано на озере Комо. Яркая международная карьера Франсуа Дюмона началась с убедительных побед молодого пианиста на престижных конкурсах – таких, как конкурс Шопена, конкурс королевы Елизаветы, конкурс пианистов в Монте-Карло. Он принимал участие в главном музыкальном событии Франции – марафоне «Музыкальные победы», а также получил премию «Открытие» от объединения музыкальных критиков Франции.

«По приглашению Леонарда Слаткина Франсуа Дюмон записал два концерта Равеля с Лионским Национальным оркестром. Как солист Франсуа Дюмон выступал с такими оркестрами как оркестр Мариинского театра, оркестр Кливленда, Филармонический оркестр Монте-Карло, Варшавский Национальный филармонический оркестр, Симфонический оркестр Токио и другими именитыми коллективами», – говорится в сообщении.

Дюмон является постоянным участником международных фестивалей в Рок-д-Антероне, Тулузе, Монпелье, Варшаве, Любляне, Вашингтоне. Активно гастролирует по миру, недавно посетил с сольным турне Японию и Китай.

Его первые сольные альбомы – «Все сонаты Моцарта» и «Альбом Шопена» – были удостоены премии «Маэстро» журнала «Пианист». Недавно в свет его новый альбом «Все произведения для фортепиано Мориса Равеля». Диск сразу был отмечен положительными отзывами критиков и слушателей.