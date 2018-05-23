РИАМО - 23 мая. В дни проведения государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена электросетевые компании Московской области перейдут на особый режим работы, в непосредственной близости от учебных заведений будет организовано дежурство оперативных бригад и передвижных дизельных электростанций, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«В период с 28 мая по 2 июля будут отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией учебные заведения и пункты приема экзаменов. Приняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов», – говорится в сообщении.

Энергетики приняли меры по недопущению отключений в сети: проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования; сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады; к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции.

«Весь экзаменационный процесс фиксируют камеры видеонаблюдения, поэтому считаю основной задачей энергетиков не допустить их обесточивания и отключения», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

В этом году прием государственных экзаменов на территории Подмосковья будет проводиться в 274 учебном заведении. Сдать ЕГЭ предстоит 35 тысячам выпускников.