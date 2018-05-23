РИАМО - 23 мая. На юго-востоке Москвы водитель легкового автомобиля в результате резкого маневра допустил столкновение с городским автобусом, в результате чего в салоне автобуса пострадали четыре пассажира, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы «Мосгортранса».

По его словам, около 15:30 в районе дома №90 по Нижегородской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута М7.

«По предварительным данным, водитель машины совершил резкий маневр и допустил столкновение с городским транспортом, который следовал по выделенной полосе. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира автобуса. Они обратились за медицинской помощью», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что предполагаемый виновник ДТП с места происшествия скрылся. Его поисками сейчас занимаются сотрудники ГИБДД.

Ранее сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции сообщил, что в Москве в результате резкого торможения автобуса пострадали четыре пассажира.

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