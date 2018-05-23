РИАМО - 23 мая. Профильные комитеты Мособлдумы по экологии и природопользованию и по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации поддержали внесение изменений в подмосковный закон, касающихся упрощения порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Изменения должны повлиять на сокращение времени строительства автомобильных дорог общего пользования. Так же, как и на федеральном уровне, законопроектом предлагается установить, что участки недр местного значения предоставляются в пользование для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях исполнения государственного (муниципального) контракта или договора на осуществление дорожной деятельности без проведения аукционов», - прокомментировала председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова.

По ее словам, это позволит сократить затраты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, уменьшить сроки получения лицензии на право пользования недрами и сократить сроки строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Как подчеркнула Полякова, законопроект устанавливает, что общераспространенные полезные ископаемые, добытые в соответствии с лицензией на пользование недрами для исполнения договора на осуществление дорожной деятельности, должны использоваться для целей и в объеме, которые необходимы для выполнения работ, предусмотренных таким договором.

«На сегодняшний день оформление всей необходимой разрешительной документации требует серьезных временных и финансовых затрат, которые в конечном счете сказываются на автомобильной ситуации: ремонт и тем более появление новых жизненно важных «автомобильных артерий» затягиваются. А некоторые проекты и вовсе остаются на бумаге из-за многих бюрократических препон. Во избежание коррупционной составляющей в законопроекте четко прописано, что объем не может превышать заявленных в проекте показателей», - добавила депутат.

Полякова подчеркнула, что за исполнением обязательств в рамках имеющихся полномочий следит министерство экологии и природопользования Московской области.

«Я также обращаюсь к жителям региона: если у вас будет вызывать сомнение законность добычи песка на территории Подмосковья, обязательно сообщайте об этом в контролирующие органы для проведения соответствующих мероприятий», - резюмировала депутат.

Законопроект планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний Мособлдумы.