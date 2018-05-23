РИАМО - 23 мая. В доме правительства Московской области состоялась передача жительнице Королева Марине Дядюн потерянного ею ордена «Материнская слава», награда пропала, когда женщина шла в колонне «Бессмертного полка» в Москве, передает в среду корреспондент РИАМО.

Мать шестерых детей Марина Дядюн из городского округа Королев, получившая орден «Материнская слава» в марте этого года, потеряла награду 9 мая в ходе акции «Бессмертный полк» в Москве.

«Вся семья в этом году решила пройтись по Красной площади. Я первый раз надела орден. Была небольшая давка, и я обнаружила, что медальон потерялся», - сказала Дядюн журналистам.

В тот же день орден обнаружил житель Москвы Антон Кравец.

«Я вел впереди себя своего пятилетнего сына и поэтому смотрел постоянно вниз. Увидел на дороге что-то блестящее, поднял, принес домой. Начал искать в интернете название награды. Оказалось, что этот орден выдается только губернатором Московской области. Я написал письмо на его имя и через три дня мне перезвонили», - сказал Кравец.

Представители правительства Московской области сообщили Марине Дядюн о находке и организовали встречу с обнаружившим орден мужчиной.

В настоящее время в Подмосковье награды «Материнская слава» удостоены 73 многодетные матери. Орден вручается в регионе с 2014 года.