РИАМО - 23 мая. Многоэтажный жилой дом на 154 квартиры, расположенный в микрорайоне №4 Солнечный в подмосковном Щелкове, получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь двухсекционного 14-этажного дома составляет 12122 квадратных метра, жилая площадь объекта - 8648 квадратных метров. К заселению готовы 154 квартиры, из них 70 однокомнатных, 56 двухкомнатных, 28 трехкомнатных», - говорится в сообщении.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские игровые площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, а также выполнено озеленение. Дом готовится ко вводу в эксплуатацию.

Застройщиком является ООО «Аркада». Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора.