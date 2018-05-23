РИАМО - 23 мая. Обращение о передаче имущества и обязательств прежнего застройщика столичного ЖК «Царицыно» компании АО «Мостостройотдел №1» направлено в Минстрой России, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время ведомство ведет детальную проверку пакета документов, предоставленного потенциальным новым застройщиком объекта ЖК «Царицыно» совместно с Москомстройинвестом в целях завершения строительства и восстановления прав около 4 тысяч пострадавших дольщиков.

«Передача объекта новому застройщику-приобретателю, учредителем которого является Москва, позволит с привлечением средств бюджета достроить квартиры и передать их гражданам. Это первый прецедент подобного решения проблем обманутых дольщиков», – отметил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Он добавил, что при этом, те граждане, которые не захотят ждать завершения строительства и договоры долевого участия которых в ЖК «Царицыно» были застрахованы, получат право обратиться за выплатой в страховую компанию после соблюдения всех процедур, предусмотренных законом, чтобы получить страховую выплату. Однако, важно понимать, что на получение жилья они в данном случае претендовать не смогут.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тысяч ДДУ, обязательства по которым не были исполнены, так как строительство ЖК было приостановлено.