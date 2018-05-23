РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мая. В летний период в подмосковном Королеве появятся цветочные декоративные композиции, посвященные чемпионату мира по футболу, который пройдет в России, сообщила начальник производства объединения «Горзеленхозстрой» Елена Мокроусова.

В среду сотрудники «Горзеленхозстроя» приступили к размещению на городских улицах цветочных декоративных композиций. Так, например, на улице Пушкинской в микрорайоне Юбилейный появилась композиция «Торт», а на проспекте Королева – «Лукоморье». В скором времени город украсят и другие фигуры.

«Мы каждый раз дополняем и обновляем композиции, которые привлекают внимание горожан. Мы планируем выставить композиции, к которым добавим «футбольные» элементы в честь грядущего чемпионата мира. К тому же, на уже установленных цветниках наши дизайнеры размещают элементы, которые придадут цветникам схожести, например, с футбольными мячами. Думаю, горожанам понравится», - сказала Мокроусова.

В летний период 2018 года в Королеве установят порядка 40 фигур вертикального озеленения и декоративных композиций. Всего для летнего убранства города планируется подготовить 800 тысяч единиц цветочной и декоративно-лиственной рассады.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».